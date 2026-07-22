La presidente del Consiglio ha indicato la possibilità di ampliare la coalizione di centrodestra, senza fare riferimenti specifici a figure o partiti. In un’intervista al Giornale, ha detto che si tratta di un’unione di persone e movimenti che collaborano volontariamente. Non sono stati menzionati nomi né dettagli sui possibili nuovi ingressi, ma si è lasciata aperta la porta a una coalizione più ampia.

La presidente del Consiglio non cita mai il generale né Futuro Nazionale, ma nelle parole al Giornale lascia aperta la porta a nuovi ingressi nel centrodestra: «Una coalizione di persone e movimenti che stanno insieme per scelta». Il messaggio è chiaro: il perimetro della maggioranza può cambiare, ma non dovrà trasformarsi in un cartello elettorale costruito alla vigilia del voto. Rispondendo alla domanda del direttore Tommaso Cerno su quale formazione schiererà il centrodestra alle prossime elezioni e sulla possibile presenza di Roberto Vannacci, Giorgia Meloni sceglie di non entrare nel merito del singolo nome. Evita un’apertura esplicita al nuovo partito del generale, Futuro Nazionale, ma neppure chiude. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni strizza l’occhio a Vannacci e promette una coalizione più larga

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Giorgia Meloni attacca Vannacci, perché lo fa

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