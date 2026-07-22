Maturità 2026 | cosa succede se si prende meno di 70 all’Esame di Stato?

Con la fine dei colloqui orali, si sono conclusi gli esami di maturità 2026. Chi ha ottenuto meno di 70 punti all’Esame di Stato rischia di dover ripetere l’esame o affrontare procedure di recupero, in base alle normative in vigore. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze, ma si attendono indicazioni da parte delle autorità scolastiche. Le valutazioni sono state comunicate agli studenti e agli istituti.

Con la conclusione dei colloqui orali, si è chiuso ufficialmente il sipario sugli esami di maturità 2026. I primi riscontri a caldo sul nuovo esame introdotto dalla riforma sono positivi, anche se per i dati ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) bisognerà attendere l'inizio dell'autunno, quando l'intero quadro statistico nazionale verrà caricato sul Portale Open Data. Ma cosa succede se si ottiene un voto finale basso, inferiore a 70? Si hanno ripercussioni sul futuro lavorativo o sul successivo percorso universitario? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, come ottenere 100 e lode: requisiti per il punteggio massimo e bonus

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