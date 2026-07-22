Martina Miliddi si dedica una dolce lettera per i suoi 26 anni Poi il pensiero al papà
Martina Miliddi ha scritto una lettera per i suoi 26 anni, rivolta a due versioni di sé stessa: la bambina e la donna. La cantante ha condiviso il messaggio sui social, riflettendo sul percorso personale compiuto. Dopo aver celebrato il compleanno, ha dedicato alcune parole anche al padre. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato il contenuto emotivo e intimo del messaggio.
Ventisei anni e una lettera che Martina Miliddi ha scritto a se stessa, o meglio a due versioni di sé: la bambina che è stata e la donna che è diventata. Nel giorno del suo compleanno, la ballerina di Affari Tuoi ha scelto i social per condividere un pensiero dolcissimo accompagnato da una serie di fotografie che la ritraggono da piccola, con lo stesso sguardo vispo e i capelli corvini che la contraddistinguono ancora oggi. Un filo che lega passato e presente, in un messaggio che i suoi follower hanno accolto con affetto e che, come spesso accade quando Martina si racconta, va oltre la semplice celebrazione di un compleanno. Martina Miliddi, la dedica nel giorno del compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it
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