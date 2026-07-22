Suona il campanello. «Questa dev’essere la portiera che viene a prendersi il cane per portarlo a fare la pipì», scandisce come se stesse parlando a una conferenza dell’Onu a Palazzo di Vetro, luogo che ha bazzicato quando Boutros Ghali la nominò tra i suoi consulenti in vista del vertice mondiale sulla povertà di Copenaghen, alla fine del secolo scorso. A dispetto dei quasi novant’anni, Margherita Boniver conserva lo stesso portamento e persino lo stesso tono di voce che aveva quasi mezzo secolo fa, quando era la donna più celebre del Partito socialista italiano; la risposta craxiana a quello che per democristiani e comunisti erano icone della Repubblica come Tina Anselmi o Nilde Iotti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Margherita Boniver: «Impossibile resistere a Craxi, ma io ero solo un’amica. Se trovavo Di Pietro alla buvette mi giravo dall’altra parte»

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