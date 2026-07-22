Marco Accetti non è più un mitomane? L’ex fotografo genio del male sempre più al centro del caso Orlandi 

Marco Fassoni Accetti è stato ascoltato per sei ore dai carabinieri a Roma, sotto la supervisione del pubblico ministero Stefano D’Arma. L’ex fotografo, coinvolto nel caso Orlandi, è tornato al centro delle indagini. In precedenza, era stato definito un “mitomane” e “genio del male”, ma ora le autorità stanno riesaminando il suo ruolo nel caso.

Colpo di scena. Inquirenti e media stanno riscoprendo l’enigmatica la figura di Marco Fassoni Accetti nel caso Orlandi. Lo documentano le sei ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri a Roma, alla presenza del pm Stefano D’Arma. L’ex fotografo, da sempre legato alla sparizione delle due quindicenni Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, si autoaccusò nel 2013 dei due sequestri, ma restò incredibilmente ignorato in quanto considerato inattendibile. Dopo 43 anni, da quel 22 giugno 1983, Accetti, ora 71enne, è indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell’ambito della nuova inchiesta sulla sparizione della 15enne cittadina del Vaticano. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Emanuela Orlandi, il fotografo Marco Accetti sarebbe nuovamente indagato: a maggio denunciò PietroLa Procura ha riaperto un’indagine su Marco Accetti, fotografo, coinvolgendolo nel caso Emanuela Orlandi.

Caso Orlandi, Marco Accetti sotto interrogatorio per 6 oreMarco Accetti è stato interrogato per sei ore nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Temi più discussi: Caso Emanuela Orlandi, Marco Accetti sotto torchio per 6 ore: interrogato anche su Mirella Gregori | Sentita anche la ex fidanzata; Emanuela Orlandi, interrogatorio fiume di Marco Accetti: riflettori sull'ex fidanzata Patrizia De Benedetti; Orlandi, torna la pista legata alla pedofilia; Caso Orlandi, si stringe il cerchio su Marco Accetti: interrogato per 6 ore dai carabinieri. Convocata anche l'ex fidanzata.

Nuovo colpo di scena nel giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, alla presenza del pm Stefano D'Arma. L'ex fotografo e cin x.com

Caso Orlandi, chi è Marco Accetti: profilo di una figura controversaNuova svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: Marco Accetti, l’ex fotografo, oggi 71enne, torna al centro delle indagini ... affaritaliani.it

Caso Orlandi, si mette male per Marco Accetti? La procura stringe, la sua rete si allarga... o sarà la solita telenovela d'agostoLe solite cose, mai del tutto chiarite. Quarant'anni dopo la scomparsa, tredici dopo la prima accusa, il nome di Marco Fassoni Accetti torna a pesare sul caso Orlandi-Gregori. Ma la procura è davvero ... mowmag.com