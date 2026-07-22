Marco Accetti non è più un mitomane? L’ex fotografo genio del male sempre più al centro del caso Orlandi
Marco Fassoni Accetti è stato ascoltato per sei ore dai carabinieri a Roma, sotto la supervisione del pubblico ministero Stefano D’Arma. L’ex fotografo, coinvolto nel caso Orlandi, è tornato al centro delle indagini. In precedenza, era stato definito un “mitomane” e “genio del male”, ma ora le autorità stanno riesaminando il suo ruolo nel caso.
Colpo di scena. Inquirenti e media stanno riscoprendo l’enigmatica la figura di Marco Fassoni Accetti nel caso Orlandi. Lo documentano le sei ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri a Roma, alla presenza del pm Stefano D’Arma. L’ex fotografo, da sempre legato alla sparizione delle due quindicenni Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, si autoaccusò nel 2013 dei due sequestri, ma restò incredibilmente ignorato in quanto considerato inattendibile. Dopo 43 anni, da quel 22 giugno 1983, Accetti, ora 71enne, è indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, nell’ambito della nuova inchiesta sulla sparizione della 15enne cittadina del Vaticano. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Notizie e thread social correlati
Caso Emanuela Orlandi, il fotografo Marco Accetti sarebbe nuovamente indagato: a maggio denunciò PietroLa Procura ha riaperto un’indagine su Marco Accetti, fotografo, coinvolgendolo nel caso Emanuela Orlandi.
Caso Orlandi, Marco Accetti sotto interrogatorio per 6 oreMarco Accetti è stato interrogato per sei ore nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
Temi più discussi: Caso Emanuela Orlandi, Marco Accetti sotto torchio per 6 ore: interrogato anche su Mirella Gregori | Sentita anche la ex fidanzata; Emanuela Orlandi, interrogatorio fiume di Marco Accetti: riflettori sull'ex fidanzata Patrizia De Benedetti; Orlandi, torna la pista legata alla pedofilia; Caso Orlandi, si stringe il cerchio su Marco Accetti: interrogato per 6 ore dai carabinieri. Convocata anche l'ex fidanzata.
Marco Fassoni Accetti oggi è stato interrogato a lungo dai carabinieri. Sono anni che si auto accusa di aver rapito Emanuela Orlandi, ma poi non fornisce indizi, solo indovinelli. Non so dire se sia implicato, ma già solo per questi anni di tira e molla che ogni vo facebook
Nuovo colpo di scena nel giallo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ieri Marco Accetti è stato interrogato per circa sei ore nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, a Roma, alla presenza del pm Stefano D'Arma. L'ex fotografo e cin x.com
Caso Orlandi, chi è Marco Accetti: profilo di una figura controversaNuova svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: Marco Accetti, l’ex fotografo, oggi 71enne, torna al centro delle indagini ... affaritaliani.it
Caso Orlandi, si mette male per Marco Accetti? La procura stringe, la sua rete si allarga... o sarà la solita telenovela d'agostoLe solite cose, mai del tutto chiarite. Quarant'anni dopo la scomparsa, tredici dopo la prima accusa, il nome di Marco Fassoni Accetti torna a pesare sul caso Orlandi-Gregori. Ma la procura è davvero ... mowmag.com