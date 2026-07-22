Nelle Marche è stata approvata una legge che vieta l'apertura di negozi etnici nei centri storici. La normativa, proposta dal presidente della regione, è passata con un voto che ha superato gli altri temi in discussione da tempo. La legge riguarda in particolare attività commerciali di alimentari di origine etnica, come i kebab, e stabilisce limiti alla loro presenza nelle aree centrali delle città. La norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

È legge, nelle Marche, la norma “anti kebab”. La proposta, a firma del presidente Francesco Acquaroli, ieri mattina ha sorpassato a destra tutti gli altri temi in attesa da anni. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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DIEGO FUSARO: Regione Marche: via i negozi etnici dei centri storici. Una decisione demenziale

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Via kebab e negozi etnici dai centri storiciIn Europa, il governo ha deciso di vietare la presenza di negozi etnici e di kebab nei centri storici.

Nei centri storici solo attività tipiche, stop a kebab e negozi etnici. Così le Marche difendono il made in ItalyIn un decreto approvato dalle autorità regionali, nei centri storici sarà vietata l'apertura di negozi etnici e di fast food come kebab.

Temi più discussi: Marche, via i negozi etnici dai centri storici; Marche, la regione accelera sulla legge anti kebab; Negozi che chiudono e serrande che si abbassano: un’ecatombe nelle Marche; Marche, le ultime previsioni super-temporali e grandine allerta anche per i fiumi Foto e video: città martoriate.

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