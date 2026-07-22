Marche via i negozi etnici dai centri storici

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle Marche è stata approvata una legge che vieta l'apertura di negozi etnici nei centri storici. La normativa, proposta dal presidente della regione, è passata con un voto che ha superato gli altri temi in discussione da tempo. La legge riguarda in particolare attività commerciali di alimentari di origine etnica, come i kebab, e stabilisce limiti alla loro presenza nelle aree centrali delle città. La norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

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È legge, nelle Marche, la norma “anti kebab”. La proposta, a firma del presidente Francesco Acquaroli, ieri mattina ha sorpassato a destra tutti gli altri temi in attesa da anni. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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