Sei sicuro che quella sia davvero tua madre? il nuovo horror Universal Pictures con Jessica Chestain vi farà gelare il sangue. Dal produttore James Wan, uno dei più influenti artefici dell’horror moderno, e dalla Blumhouse Atomic Monster – lo studio dietro Backrooms e Obsession – arriva un viaggio terrificante, del regista rivelazione del genere Rob Savage, nel mondo sempre più oscuro di Bela, una ragazzina che instaura un rapporto con un’entità sinistra presente nella sua casa, che assomiglia in modo inquietante alla sua stessa madre. Una sceneggiatura non originale. Tratto dal romanzo Incidents Around the House di Josh Malerman, il film racconta la storia di Bela, una bambina di otto anni tormentata da una misteriosa presenza che si manifesta nella sua casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Mammina’: il trailer del nuovo horror Universal con Jessica Chastain

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Reaction al Trailer Ufficiale di MAMMINA | Jessica Chastain torna all'horror!

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Temi più discussi: Mammina ha un trailer: Jessica Chastain torna all’horror nel film prodotto da James Wan; L’inquietante ‘Mammina’ Jessica Chastain nell’horror di Rob Savage; Dopo il trailer di Mammina non guarderete più Jessica Chastain con gli stessi occhi; Mammina: il trailer del film con Jessica Chastain.

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