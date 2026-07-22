Dalle 19:00 di ieri, una squadra di Vigili del Fuoco di Avellino è arrivata in Puglia per aiutare il comando di Bari. Sono stati inviati per intervenire in diverse operazioni di soccorso, legate alle conseguenze di maltempo e incendi che interessano la regione. La squadra si trova sul campo da diverse ore, impegnata in interventi di emergenza e assistenza.

Tempo di lettura: 1 minuto Dalle ore 19:00 circa di ieri, martedì 21 luglio, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnata in Puglia, in supporto al Comando di Bari, per far fronte ai numerosi interventi di soccorso tecnico urgente ancora in corso sul territorio. Il contingente, composto da 7 Vigili del Fuoco, è partito da Avellino con u n’Autopompa Serbatoio (APS) e un Modulo Antincendio Boschivo (AIB ), destinati a rafforzare il dispositivo operativo nelle aree maggiormente colpite dall’ondata di maltempo e dai numerosi incendi. Le principali criticità stanno interessando i comuni di Polignano a Mare,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Anteprima24.it - Maltempo e incendi in Puglia: in supporto Vigili del Fuoco irpini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo e incendi in Puglia, i Vigili del Fuoco di Avellino in soccorso nel Barese

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caserta Vecchia, incendio di vegetazione: supporto dai Vigili del Fuoco irpini

Incendi, la Puglia sotto assedio ma i Vigili del fuoco diminuiscono: in pensione 53 capi squadraLa Puglia affronta un aumento degli incendi boschivi, con otto roghi divampati in poche ore solo ieri mattina.

Temi più discussi: Maltempo in Lombardia ed Emilia Romagna: oltre 900 interventi dei Vigili del fuoco; Maltempo: oltre 900 interventi dei vigili del fuoco; Caldo record e nubifragi improvvisi. I Vigili del Fuoco: Maltempo in aumento, anche 100 chiamate nella prima ora; Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità.

Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) / Posts / X x.com

Maltempo nel Piceno, oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Ascoli chiede lo stato di emergenzaProseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle Marche dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione tra il 21 e il 22 luglio. Sono circa 300 gli interventi effettuati ... rivieraoggi.it

Airbnb ci ha completamente abbandonati durante gli incendi in Ontario, e il nostro host si rifiuta di offrire un rimborso O una riprogrammazione [Ontario, CA] reddit

Incendi in Calabria, quasi 200 interventi dei Vigili del fuoco in 24 oreIn Calabria nelle ultime 24 ore si sono registrati 164 interventi delle squadre dei Vigili del fuoco, mentre altri 26 sono ancora in corso. (ANSA) ... ansa.it