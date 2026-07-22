Un’ondata di caldo estremo ha colpito Malta, portando a un aumento record della richiesta di energia elettrica. La rete elettrica locale sta facendo fatica a reggere la domanda crescente, con possibili ripercussioni sui servizi. Le temperature elevate si sono fatte sentire già nelle prime ore della giornata, creando disagi tra la popolazione e mettendo sotto pressione le infrastrutture.

Pressione sulla Rete Elettrica di Malta per il Caldo Estremo. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – L’attuale ondata di caldo estremo ha messo a dura prova la rete elettrica maltese, causando un incremento della domanda di energia a livelli mai visti prima. Questo scenario ha portato a interruzioni della fornitura in diverse aree, riportando in primo piano le preoccupazioni relative alla stabilità del sistema di distribuzione elettrica. Eventi di Guasti sulla Rete Elettrica. Enemalta, l’ente responsabile della distribuzione dell’energia, ha comunicato che diversi guasti ai cavi della rete hanno colpito sia abitazioni che attività commerciali. Sono stati riportati quattro eventi distinti e non correlati, il che ha complicato ulteriormente la gestione della situazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta, ondata di caldo estremo stressa la rete elettrica e aumenta i disagi.

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