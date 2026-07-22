L'ossessione per i grandi eventi musicali sta rovinando la musica dal vivo | perché i fan li mandano sold out

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La corsa ai grandi eventi musicali ha portato a sold out frequenti, lasciando meno spazio a concerti più piccoli e intimi. Il marketing e la paura di perdere l’opportunità spingono i fan verso grandi venue, mentre i club e le esibizioni più ridotte si riducono di numero e qualità. Questa tendenza sta modificando il panorama della musica dal vivo, con una diminuzione delle proposte di musica più autentica e vicina al pubblico.

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L'ossessione per i grandi eventi musicali sta cambiando i concerti: marketing, FOMO e grandi venue dominano, mentre club e musica dal vivo perdono spazio e qualità. E a pagare è il pubblico che paga biglietti sempre più cari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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