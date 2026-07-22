Un giovane attore di 12 anni, originario di Monsummano, sarà sul grande schermo al Festival di Venezia, dove interpreterà un ruolo nel film che chiuderà la kermesse. Il bambino, che sabato compirà 12 anni, ha già alle spalle numerose apparizioni televisive, teatrali e cinematografiche, iniziando la sua carriera a soli 5 anni. Nel nuovo film, sarà accanto a un attore noto del cinema italiano.

Sarà protagonista nel film che chiuderà il Festival di Venezia. Viene da Monsummano e sabato compirà 12 anni. Già volto noto della televisione, del teatro e del cinema, quando aveva solo 5 anni Lorenzo Ferrante ha cominciato a costruirsi un curriculum che oggi è ricco di ruoli in cast importanti. Su uno dei red carpet più prestigiosi del mondo, quello di Venezia, il ragazzo brillerà nel cast di ’ Dio Ride ’, l’attesissimo film diretto da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, in uscita il prossimo 29 ottobre e che è stato scelto come pellicola di chiusura della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il 12 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lorenzo, star a Venezia. Sarà accanto a Favino nel nuovo film di Veronesi

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