LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | iniziano le sfide a eliminazione diretta

Alle 15:00 si gioca il quarto di finale tra Italia e Olanda nella Nations League femminile di volley 2026. La partita si svolge in modalità eliminazione diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. La presentazione delle squadre e le convocazioni italiane sono state comunicate nelle ore precedenti. La sfida rappresenta l’inizio delle fasi finali del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League di volley femminile. Le azzurre incominciano la propria avventura nella fase eliminazione diretta della massima competizione internazionale itinerante: dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le Campionesse del Mondo cercheranno di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, quando fece da preludio all’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al trionfo iridato. Le ragazze del CT Julio Velasco scenderanno in campo a Macao (Cina) con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le oranje, settime nella fase a girone unico e già sconfitte nelle scontro diretto disputato a Brasilia un mese fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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