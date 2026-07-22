L’Inter Miami ufficializza il colpaccio | Casemiro sbarca in MLS L’orgoglio di Mas e Beckham per l’arrivo del brasiliano

L’Inter Miami ha annunciato l’acquisto di Casemiro, centrocampista brasiliano, proveniente dal club europeo. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con i dettagli del trasferimento. L’operazione rappresenta un acquisto di rilievo nel mercato internazionale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle cifre o alle condizioni del trasferimento. La notizia è stata confermata anche da fonti vicine alla società.

L’Inter Miami ha ufficializzato l’arrivo di Casemiro: il centrocampista brasiliano sbarca in MLS. Il comunicato e i dettagli. L’ Inter Miami piazza un nuovo, prestigioso colpo sul mercato internazionale. Il club della Florida ha annunciato ufficialmente l’ingaggio a parametro zero del centrocampista brasiliano Casemiro, vincitore di ben cinque Champions League. Il calciatore ha sottoscritto un accordo valido fino alla conclusione della stagione 2027 della MLS Sprint, con un’ opzione di rinnovo fino a giugno 2029. L’operazione, che si formalizzerà definitivamente con il rilascio del visto P-1, ha visto la società acquisire la Discover Priority del giocatore dai LA Galaxy. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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