L’Inter mantiene viva l’opzione Curtis Jones mentre decide Chivu

Da justcalcio.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter valuta ancora l’acquisto di Curtis Jones come possibile opzione per la propria rosa. La società sta analizzando diverse soluzioni e ha mantenuto aperta questa possibilità. Nel frattempo, ha scelto Chivu come nuovo responsabile tecnico. La decisione riguarda in particolare la strategia di rafforzamento della squadra e la ricerca di profili compatibili con il progetto sportivo. La trattativa per Jones resta in fase di valutazione senza conferme ufficiali.

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2026-07-22 16:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La priorità assoluta dell’Inter sul mercato resta l’acquisto di un nuovo terzino destro. Una volta affrontata questa mossa, i nerazzurri dovrebbero rivolgersi a un difensore centrale e poi cercare un’altra opzione a centrocampo. La gerarchia del club ha un piano chiaro e ha stilato un ampio elenco di obiettivi. Chi sta seguendo l’Inter Fuori, mentre l’Inter cerca di sostituire Denzel Dumfries, restano nel mirino giocatori come Givairo Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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