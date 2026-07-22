In due anni, circa 600 persone sono morte per annegamento durante i bagni in acqua dolce o salata. La stagione estiva porta con sé un aumento di incidenti legati a tuffi e nuotate, sia in mare, laghi, fiumi o piscine. Sono stati diffusi consigli e accorgimenti per migliorare la sicurezza, come evitare di tuffarsi in acque sconosciute e non sottovalutare i rischi legati alla profondità e alle correnti.

L’insidia dietro un tuffo. Perché con la stagione estiva si ripropone il tema della sicurezza in acqua. Che sia mare, lago, fiume o piscina, nom fa differenza. La parola d’ordine è attenzione e sicurezza. Anche perché le cronache degli ultimi giorni raccontano diversi casi da non sottovalutare. Dalla bimba trascinata dall’acqua nel lago, all’uomo di 44 anni annegato dopo un tuffo nel ravennate, senza dimenticare la piccola annegata in piscina. Casi drammatici che si ripetono di zona in zona, con una frequenza costante. Nel periodo che va dal 2024 al 2025 l’Iss, istituto superiore di sanità ha censito oltre 600 annegamenti. Tragedie che, in prevalenza, hanno colpito maschi e quasi equamente divise tra mare, soprattutto nelle spiagge libere, e acque interne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’insidia dietro un tuffo, in 2 anni 600 annegati. Consigli e accorgimenti per i bagni in sicurezza

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