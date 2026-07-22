L’insidia dietro un tuffo in 2 anni 600 annegati Consigli e accorgimenti per i bagni in sicurezza

Da ilsole24ore.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In due anni, circa 600 persone sono morte per annegamento durante i bagni in acqua dolce o salata. La stagione estiva porta con sé un aumento di incidenti legati a tuffi e nuotate, sia in mare, laghi, fiumi o piscine. Sono stati diffusi consigli e accorgimenti per migliorare la sicurezza, come evitare di tuffarsi in acque sconosciute e non sottovalutare i rischi legati alla profondità e alle correnti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’insidia dietro un tuffo. Perché con la stagione estiva si ripropone il tema della sicurezza in acqua. Che sia mare, lago, fiume o piscina, nom fa differenza. La parola d’ordine è attenzione e sicurezza. Anche perché le cronache degli ultimi giorni raccontano diversi casi da non sottovalutare. Dalla bimba trascinata dall’acqua nel lago, all’uomo di 44 anni annegato dopo un tuffo nel ravennate, senza dimenticare la piccola annegata in piscina. Casi drammatici che si ripetono di zona in zona, con una frequenza costante. Nel periodo che va dal 2024 al 2025 l’Iss, istituto superiore di sanità ha censito oltre 600 annegamenti. Tragedie che, in prevalenza, hanno colpito maschi e quasi equamente divise tra mare, soprattutto nelle spiagge libere, e acque interne. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

l8217insidia dietro un tuffo in 2 anni 600 annegati consigli e accorgimenti per i bagni in sicurezza
© Ilsole24ore.com - L’insidia dietro un tuffo, in 2 anni 600 annegati. Consigli e accorgimenti per i bagni in sicurezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

In Italia oltre 600 annegamenti in 2 anni: ecco identikit vittime, luoghi a rischio e regole per bagni sicuri?Nel biennio 2024-2025 in Italia si sono verificati più di 600 annegamenti, con la maggior parte dei casi tra uomini.

In Italia 600 annegamenti in due anni: i numeri e i consigli dell’IssNegli ultimi due anni in Italia sono stati registrati 600 casi di annegamento, con una maggioranza di uomini.

Argomenti più discussi: Fegato, l'insidia silenziosa che non dipende dall'alcol: cos'è la MASH e perché può colpire anche sotto i 50 anni; L'ultima insidia per i big del pallone? Il deepfake; Il messaggio di Coghe: Se monto il cavallo giusto non mi sfugge l’occasione; Meningite dopo la puntura da insetto, l’insidia del ‘virus Toscana’: un 35enne grave in ospedale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web