Leonardo Fornaroli avrà una nuova opportunità | al volante della McLaren nella FP1 in Ungheria

Notizia in breve

Leonardo Fornaroli guiderà una McLaren durante la FP1 del Gran Premio in Ungheria. La sessione si svolgerà nel fine settimana e rappresenta la prima volta in questa stagione in cui il pilota italiano prenderà parte a una sessione ufficiale di prove libere. La partecipazione è prevista come sostituto in uno dei team di Formula 1. Nessuna altra informazione sul motivo o sui dettagli dell’incarico è stata comunicata.