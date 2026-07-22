Leonardo Fornaroli avrà una nuova opportunità | al volante della McLaren nella FP1 in Ungheria
Leonardo Fornaroli guiderà una McLaren durante la FP1 del Gran Premio in Ungheria. La sessione si svolgerà nel fine settimana e rappresenta la prima volta in questa stagione in cui il pilota italiano prenderà parte a una sessione ufficiale di prove libere. La partecipazione è prevista come sostituto in uno dei team di Formula 1. Nessuna altra informazione sul motivo o sui dettagli dell’incarico è stata comunicata.
Leonardo Fornaroli è pronto a rimettersi al volante di una F1 in un weekend iridato. Il pilota italiano disputerà la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria con la McLaren, prendendo il posto di Oscar Piastri per consentire alla scuderia di Woking di rispettare il regolamento FIA che impone l’impiego di un rookie in quattro FP1 nel corso della stagione. Per il campione della F2 2025 sarà la seconda partecipazione a una sessione ufficiale del Mondiale dopo il debutto avvenuto lo scorso 14 giugno a Barcellona (Spagna). Un’opportunità preziosa per proseguire il proprio percorso di crescita e accumulare ulteriore esperienza al volante della MCL39, confermando la fiducia riposta nei suoi confronti dal team di Andrea Stella. 🔗 Leggi su Oasport.it
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