L’economia russa sta attraversando una crisi, con bancomat spesso senza contanti e negozi chiusi. Le sanzioni internazionali e i costi della guerra in Ucraina hanno ridotto le risorse finanziarie dello Stato. La popolazione si sta affrettando a prelevare denaro, creando code agli sportelli automatici. Le attività commerciali sono in difficoltà, molte chiudono o operano con limiti. La situazione evidenzia le difficoltà di finanziamento e di approvvigionamento di beni di base nel paese.

I costi e le conseguenze della guerra in Ucraina hanno compromesso l’economia russa. Nel Paese è ormai corsa ai bancomat, per accaparrarsi più contanti possibili. I negozi li richiedono per non dover pagare le tasse sempre più alte imposte dal Cremlino per finanziare il conflitto. Mosca, nel frattempo, non riesce nemmeno a fare debito. I tassi di interesse al 14% rendono impossibile offrire rendimenti soddisfacenti per i pochissimi istituti di credito che ancora possono acquistare i titoli russi. Inflazione, contanti, crescita a zero e debito, i problemi dell’economia russa. I problemi dell’economia russa nascono dalla guerra in Ucraina. Lo Stato ha speso negli ultimi anni miliardi di dollari per finanziare l’invasione, attingendo dal suo ricco fondo sovrano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’economia russa è in crisi, bancomat senza contanti e negozi chiusi: lo Stato non riesce a finanziarsi

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Leconomia russa È CROLLATA! INFLAZIONE RECORD. Mosca ha ammesso la CATASTROFE

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