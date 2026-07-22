Un personaggio ha deciso di soggiornare nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, un luogo che non era più usato come residenza estiva dei papi. La scelta riguarda un periodo specifico e rappresenta una modifica rispetto alle abitudini di chi vi ha preceduto. La presenza nel palazzo è avvenuta senza che il pontefice attuale abbia visitato il sito, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per le vacanze papali.

Se per Giovanni Paolo II era il Vaticano 2, Castel Gandolfo è persino qualcosa in più per Leone XIV. Questo mese, scegliendo di soggiornare nel Palazzo Apostolico dove Francesco mai mise piede, Prevost ha posto l'ultimo tassello nella restituzione al borgo laziale dello status di residenza estiva dei Papi. Non è bastata la rottura dei lefebvriani, formalizzata proprio ad inizio luglio, a rovinare le vacanze del Pontefice. Si può dire che lo scisma sia letteralmente alle porte di Leone: uno dei quartier generali dei seguaci di Lefebvre, infatti, dista meno di 4 km dal Palazzo in cui sta trascorrendo il suo riposo estivo. Domenica scorsa, a pochi km dalla piazza in cui il Papa recitava l'Angelus, decine di fedeli andavano incontro alla scomunica partecipando alla messa nella cappella lefebvriana ad Albano Laziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le vacanze di Leone, tra porchetta e l'ombra dei lefebvriani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lefebvriani, oggi le nomine dei nuovi vescovi. La lettera di Papa Leone XIV: «Vi prego: tornate sui vostri passi!»Oggi a Écône, nel Canton Vallese, si sono svolte le nomine dei nuovi vescovi lefebvriani.

Papa Leone XIV ai lefebvriani: "Tornate sui vostri passi, evitate lo scisma", il 1° luglio le ordinazioni dei 4 vescovi a ÉcôneIl 1° luglio si sono svolte le ordinazioni di quattro vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X a Écône, in Svizzera.

Temi più discussi: Leone XIV: il mondo ha bisogno di pace e frutti di bene; Leone XIV, con le persone nel cuore anche d’estate; Papa Leone, il 27 luglio rientro in Vaticano. E a Ferragosto ritorno a Castel Gandolfo per l'Assunzione; Unomattina 2026 - Le vacanze del Papa a Castel Gandolfo - 13/07/2026 - Video.

La musica, l'arte, la bellezza sono uno strumento che ci aiuta a guardare, con il movimento verso Dio, quella che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano. Papa Leone XIV ringrazia così per il concerto offerto dalla diocesi di Albano nel cortile d x.com

Le vacanze del Papa a Castel Gandolfo iniziano incontrando a pranzo 200 poveri della Diocesi di RomaLe vacanze estive di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo si aprono nel segno della condivisione e dell’attenzione agli ultimi. Prima ancora dei momenti di riposo nella residenza pontificia, il Pontefice ... farodiroma.it

Leone XIV: udienza, non trascurare la messa in vacanzaLe vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della Parola di Dio, i ... agensir.it