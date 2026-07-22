Le prime pagine di oggi
Le indagini sulla morte di Fakir sono in corso. La politica si confronta sugli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti durante gli eventi. L’Associazione Nazionale Magistrati ha diffuso una nota a sostegno dei giudici coinvolti nel processo relativo.
Le indagini sulla morte di Fakir, la polemica politica sugli scontri fra manifestanti e polizia, e l'ANM in difesa dei giudici del processo a Roggero La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla morte domenica a Bologna di Abderrahim Fakir durante il fermo da parte della polizia che lo teneva immobilizzato a terra, con le ricostruzioni degli eventi che hanno portato alla sua morte e le polemiche politiche dopo gli scontri di lunedì sera al termine della manifestazione convocata dal sindaco Lepore fra un gruppo di manifestanti e la polizia. Qualche giornale apre invece sul comunicato dell’Associazione Nazionale Magistrati in difesa... 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 luglio: la rassegna stampa.
Le prime pagine dei quotidiani trentini di mercoledì #22luglio x.com
Buongiorno e buon mercoledì con le prime pagine dei quotidiani locali. Fra poco, alle 7.18, la prima edizione del giornale radio regionale. facebook
Ho letto solo le prime 20 pagine prima che il mio cane lo inghiottisse insieme a quella grossa fetta di spam che ho lasciato cadere per sbaglio. reddit
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: In ginocchio da PepVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com
Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 21 luglioStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano Il Mattino in prima pagina oggi troviamo Esposito ammazzato a botte. La Tac rive ... salernonotizie.it