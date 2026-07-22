le prime pagine di oggi

Le indagini sulla morte di Fakir sono in corso. La politica si confronta sugli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti durante gli eventi. L’Associazione Nazionale Magistrati ha diffuso una nota a sostegno dei giudici coinvolti nel processo relativo.

Le indagini sulla morte di Fakir, la polemica politica sugli scontri fra manifestanti e polizia, e l'ANM in difesa dei giudici del processo a Roggero La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla morte domenica a Bologna di Abderrahim Fakir durante il fermo da parte della polizia che lo teneva immobilizzato a terra, con le ricostruzioni degli eventi che hanno portato alla sua morte e le polemiche politiche dopo gli scontri di lunedì sera al termine della manifestazione convocata dal sindaco Lepore fra un gruppo di manifestanti e la polizia. Qualche giornale apre invece sul comunicato dell’Associazione Nazionale Magistrati in difesa... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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