Le cose per Enrico Varriale si mettono malissimo | la Rai reagisce dopo la condanna per stalking e lesioni

Da donnapop.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai ha sospeso l’attività di Enrico Varriale dopo la condanna per stalking e lesioni. La decisione arriva in seguito alla sentenza definitiva emessa nelle ultime settimane. Varriale, volto noto del giornalismo sportivo, si trova ora senza incarichi ufficiali. La vicenda giudiziaria si aggiunge a un percorso segnato da problemi legali e professionali. La rete ha comunicato di aver avviato tutte le procedure previste dalla normativa interna.

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Si aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda giudiziaria e lavorativa che negli ultimi anni ha coinvolto uno dei volti più noti del giornalismo sportivo televisivo, Enrico Varriale. Dopo il ricorso presentato dall’ex dipendente, il Tribunale è intervenuto con una decisione destinata a chiudere, almeno sul fronte lavorativo, il contenzioso con l’azienda di servizio pubblico. La Rai ha la meglio su Enrico Varriale: cosa è stato stabilito. Con una decisione emessa il 14 luglio 2026 e riportata dal Corriere della Sera, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da Enrico Varriale contro la Rai, confermando la validità del licenziamento per giusta causa disposto dall’azienda nel 2025. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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