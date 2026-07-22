Lazio Pedraza | Non vedo l' ora di iniziare domani la sua presentazione

Da sport.quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alfonso Pedraza è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Lazio, arrivando a parametro zero e già unito al team dal 3 luglio. La presentazione è prevista per domani, e il calciatore ha dichiarato di non vedere l’ora di iniziare. La sua firma con il club è stata annunciata il 22 luglio 2026.

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Roma 22 luglio 2026 - Il suo arrivo è stato uno dei primi di questa sessione, Alfonso Pedraza è stato ingaggiato a parametro zero e unitosi già il 3 luglio ai biancocelesti in via ufficiale. Terzino sinistro spagnolo arrivato dal Villarreal, il nuovo giocatore biancoceleste nella giornata di ieri è intervenuto ai microfoni di COPE, l'ex Radio Popular spagnola. Il giocatore ha raccontato della sua nuova esperienza dopo gli anni in Spagna, del suo rapporto con i grandi protagonisti del Mondiale vinto dalle Furie Rosse e anche di un possibile ritorno in Nazionale, lui che in passato ha vestito per una volta la casacca rossa spagnola. Ai... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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