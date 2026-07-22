Largo al F*cktotum E Rossini diventa un geniale reality
Al Macerata Opera Festival, il pubblico ha assistito a un'interpretazione del Barbiere di Siviglia che ha lasciato senza parole, con scene di forte impatto e un cast innovativo. La rappresentazione si è conclusa dopo pochi minuti, interrompendo lo spettacolo tradizionale. La decisione è stata presa in modo improvviso, senza preavviso, e ha generato reazioni contrastanti tra gli spettatori presenti. La produzione è stata immediatamente sospesa e il pubblico è stato invitato a lasciare l’area.
Dopo una manciata di minuti nei quali allo Sferisterio, al Macerata Opera Festival, aveva preso avvìo il rossiniano Barbiere di Siviglia, un paio di sguaiati buuu ci hanno provato, a innescare una delle solite, patetiche gazzarre tanto care a chi a teatro “vuole sognare” e dunque vorrebbe sempre il solito rassicurante tran-tran, in questo caso spagnolerie assortite e trite carinerie. Ci hanno provato, ma subito azzittiti dalla partecipazione via via sempre più convinta del pubblico che esauriva questo magnifico luogo teatrale e che alla fine ha tributato allo spettacolo di Daniele Menghini un sacrosanto trionfo. Menghini (col concorso delle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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