Largo al F*cktotum E Rossini diventa un geniale reality

Notizia in breve

Al Macerata Opera Festival, il pubblico ha assistito a un'interpretazione del Barbiere di Siviglia che ha lasciato senza parole, con scene di forte impatto e un cast innovativo. La rappresentazione si è conclusa dopo pochi minuti, interrompendo lo spettacolo tradizionale. La decisione è stata presa in modo improvviso, senza preavviso, e ha generato reazioni contrastanti tra gli spettatori presenti. La produzione è stata immediatamente sospesa e il pubblico è stato invitato a lasciare l’area.