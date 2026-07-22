la promessa anticipazioni settimanali dal 25 al 31 luglio

Dal 25 al 31 luglio, la telenovela spagnola La Promessa sarà caratterizzata da numerosi colpi di scena e misteri. La trama si infittisce con nuovi sviluppi sui personaggi principali e alcune rivelazioni sorprendenti. I protagonisti si troveranno coinvolti in situazioni inaspettate, con eventi che cambieranno le loro vite. La settimana promette tensione e momenti di suspense, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio.

Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 25 al 31 luglio? Al centro delle trame troveremo la fuga di Catalina e il trasferimento di Pia: due volti ormai “storici” lasceranno la soap? Scopriamo insieme le trame settimanali. La Promessa, trame puntate italiane dal 25 al 31 luglio. La presenza del barone de Valladores a La Promessa continua a rappresentare un grosso pericolo per Catalina. La giovane non è tanto preoccupata per la sua incolumità, ma per il pericolo che corrono i suoi figli. Per questo motivo inizia a valutare la possibilità di lasciare la tenuta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Anticipazioni settimanali de 'La Promessa' dal 19 al 25 luglio 2026

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