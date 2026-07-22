Il 23 luglio, Curro raggiunge Angela dopo il rapimento, ma il rischio di essere scoperti resta alto. Don Lorenzo si aggira nei corridoi, mentre Pia interviene con prontezza per coprire la coppia. Curro sfida Leocadia nel tentativo di riabbracciare Angela, e la tensione aumenta tra i personaggi coinvolti.

Curro riesce a raggiungere Angela dopo il rapimento, ma il pericolo incombe sulla coppia. Don Lorenzo si aggira nei corridoi e Pia deve intervenire con grande sangue freddo per evitare che tutto venga scoperto. Nelle nuove anticipazioni de La Promessa in onda il 23 luglio alle 19:40 su Rete 4, Curro non si arrende davanti ai divieti di Leocadia e decide di rischiare tutto pur di rivedere Angela. Ma il loro incontro segreto potrebbe avere conseguenze drammatiche. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Vera riabbraccia il fratello Federico. Per proteggerla dalle ritorsioni del padre, Teresa e Lope la soffocano di attenzioni; Vera, stanca di questa ingerenza opprimente, affronta Lope mettendo in crisi la loro storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 23 luglio: Curro sfida Leocadia per riabbracciare Angela

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La Promessa Anticipazioni 29 Giugno 5 Luglio Cristobal Sconvolge Angela, Manuel Sfida Leocadia

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