Sabato 25 luglio alle 21 si terrà la sesta edizione di Letto in piazza talk, con un focus sulla medicina umanitaria in zone di conflitto e sulla tutela del diritto alla salute. L’evento si svolgerà in piazza e vedrà la partecipazione del presidente di Emergency.

La medicina in contesti di guerra e la tutela del diritto alla salute saranno al centro della VI edizione di Letto in piazza talk, in programma sabato 25 luglio alle ore 21.45 in piazza Virgilio a Palinuro. L’evento, promosso dalla Pro Loco Palinuro, presieduta da Silvano Cerulli, con il contributo del Comune di Centola, affronterà il tema «La salute come diritto umano fondamentale e neutrale: il ruolo della medicina umanitaria in un mondo frammentato dai conflitti». Ospiti d'eccezione della serata: Rossella Miccio, presidente di Emergency Italia; Gina Portella, coordinatrice Medical Division di Emergency; Francesco Conventi, fisico... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - La medicina umanitaria in contesti di guerra, a Palinuro il talk in piazza con il presidente di Emergency

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