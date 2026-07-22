La Lupa torna a ’giocare’ | Velluto e Gingillo? L’assegnazione sarà determinante

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitano della Lupa ha annunciato il ritorno in campo dopo due anni di assenza, spiegando che la voglia di partecipare ai Palii è molto forte. La squadra si prepara con l’obiettivo di ottenere un risultato determinante, con l’assegnazione del premio che si prospetta decisiva. La ripresa delle attività si concentra sulla preparazione e sulla strategia, in attesa della prossima sfida ufficiale.

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di Laura Valdesi SIENA Capitano della Lupa Giulio Bruni, dopo due Carriere da spettatore torna a ’giocare’. Cosa ha visto di interessante? "Quando manchi dal tufo per due Palii consecutivi la voglia di tornare è tanta. In questo periodo comunque abbiamo osservato a 360 gradi e compiuto valutazioni sui cavalli. Cercheremo di fare tesoro di tutto". Più interessanti i cavalli dei fantini? "Le valutazioni fatte sono complessive". Scompiglio è rimasto a piedi per Provenzano. "E’ stato abbastanza singolare. Evidentemente non si erano create le condizioni. Una valutazione comunque da esterno, non essendo impegnato in questo Palio. Non so cosa sia accaduto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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