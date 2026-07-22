Durante un pranzo con Simon and the Stars, noto astrologo e avvocato, ha affermato che la Luna può influenzare negativamente la salute mentale, portando alcune persone in ospedale psichiatrico. Ha anche detto di aver previsto la nascita di sua nipote, attribuendo al segno del Leone una posizione favorevole nel 2026. L’incontro, organizzato da un’azienda di prodotti caseari, ha affrontato temi tra astrologia, cucina e predizioni.

Un pranzo con Simone Morandi, ovvero Simon and The Stars, avvocato, famoso astrologo e gourmet (Galbani Santa Lucia l’ha invitato per parlare di stelle e mozzarelle, cucina e zodiaco) è un’esperienza antropologica. Credenti e non credenti (nell’astrologia) lo assediano: come va per Cancro, Leone, la Bilancia? Il maschio dei Gemelli è ha così tante personalità che per litigare fanno una riunione di codominio? È vero che a confronto con l’uomo del Cancro, Edipo era una personcina equilibrata? Che il Toro decide anche per voi? (indovinate di che segno era Hitler). Che il Vergine è abitudinario, apparentemente mite, ma ossessionato dai dettagli?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La Luna è il detonatore potente, fa finire la gente negli ospedali psichiatrici. L’oroscopo? Ho previsto la nascita mia nipote, il Leone tra i più fortunati del 2026”: siamo stati a pranzo con Simon and the Stars, ecco cosa ci ha detto

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