Stefano Specker, terzino classe 2008 della Juve Primavera, passa in prestito alla Reggina. Dopo aver giocato l’anno scorso con il Genoa, ora si trasferisce alla squadra calabrese. L’accordo tra le società è stato confermato, ma i dettagli economici non sono stati resi noti. Specker prosegue così la sua esperienza in un nuovo club, sotto la guida del nuovo presidente della Reggina.

di Fabio Zaccaria Juve Primavera, nuova avventura per il terzino classe 2008 Stefano Specker: dopo l’anno passato al Genoa, ora il prestito alla Reggina del neo presidente Claudio Lotito. I bianconeri mantengono un’opzione per il futuro. Non solo mercato in entrata per la Juve Primavera targata Simone Padoin 2.0, i bianconeri infatti hanno chiuso anche un’operazione in uscita: si tratta del terzino Stefano Specker, classe 2008, che in vista della stagione 202627 giocherà tra le fila della Reggina, società calabrese recentemente passata sotto la presidenza di Claudio Lotito. Dopo una buona annata in prestito al Genoa, con cui ha militato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juve Primavera, nuovo prestito per Specker: dopo l’esperienza al Genoa, il terzino vola alla Reggina. I dettagli dell’accordo

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