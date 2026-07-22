" È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero di "Chi" in edicola questa settimana". Lo scrive l’ufficio stampa Mondadori. "Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che "Chi" l’ha sorpreso", si legge ancora nella nota odierna. "Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Jannik Sinner "sorpreso" in Sardegna tra tuffi e baci infuocati con la fidanzata Laila

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Jannik Sinner, il bacio con la fidanzata Laila Hasanovic in Sardegna prima di WimbledonDopo l’eliminazione al secondo turno di Roland Garros, il tennista ha trascorso del tempo in Sardegna con la fidanzata.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sempre più innamorati: baci e carezze a pranzoJannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati visti insieme durante un pranzo, scambiandosi baci e carezze.

Temi più discussi: Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Sinner vince Wimbledon per la seconda volta: Non ho mai avuto paura di perdere; Jannik Sinner al J Medical di Torino: controlli superati a pieni voti dopo il trionfo a Wimbledon; Jannik Sinner in Sardegna, villa da sogno e tappa al discount.

Jannik #Sinner è tornato in Sardegna quattro giorni dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon e ha sorpreso clienti e dipendenti facendo la spesa in un discount di Palau, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo in Gallura. x.com

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Sinner riconsegna il trofeo di Wimbledon e vede la sua foto al Centre Court. reddit