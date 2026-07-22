italia sanzionata per il caso magherini linee guida inadeguate

L’Italia è stata condannata per il caso Magherini per aver violato l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto alla vita. La condanna deriva da linee guida ritenute inadeguate e dalla gestione dell’intervento che ha portato alla morte di un uomo durante un’operazione di polizia. La decisione evidenzia come le norme e le procedure adottate siano state considerate insufficienti per garantire la tutela dei diritti fondamentali.

Roma, 22 luglio 2026 – Guido Raimondi, ex presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, perché l’Italia è stata condannata per il caso Magherini? “L’Italia ha violato tutti gli obblighi, sia negativi che positivi, derivanti dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che protegge il diritto alla vita. È una delle disposizioni più importanti che non può essere derogata neanche in tempo di guerra o di pericolo grave per la nazione”. Partiamo dall’uso della forza. “Il fine giustificato per procedere a un arresto c’era ma la Cedu ha ritenuto che non ci sia stato un uso proporzionato della forza pubblica che può essere usata legittimamente solo nella misura strettamente necessaria”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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