Il Partito democratico di Follonica ha criticato la variante all’ippodromo, definendola priva di visione e progettualità. La presa di posizione si concentra sulla mancanza di una strategia chiara dietro il progetto, ritenuta insufficiente per rispondere alle esigenze della zona. La polemica evidenzia come il progetto non sia stato accompagnato da un’adeguata pianificazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali alternative o modifiche proposte.

FOLLONICA Mancanza di visione e di progettualità: è questa la critica principale del Partito democratico di Follonica rispetto alla variante al regolamento urbanistico sull’ Ippodromo dei Pini che stata approvata durante l’ultima seduta consigliare dello scorso lunedì nonostante l’astensione dei consiglieri dem e delle presunte discordanze all’interno della stessa maggioranza. "Il consigliere Riccardo D’Ambra – affermano i consiglieri dem in una nota - ha assunto posizioni in netto contrasto con la sua maggioranza, tanto che ieri pomeriggio si è assentato dall’assise facendone mancare, per un momento, il numero legale". Il Pd da tempo sostiene l’idea di scorporare le infrastrutture dell’impianto ippico, ma ritiene indispensabile accompagnarla a un progetto complessivo di sviluppo dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Si parla di: Ippodromo, variante priva di visione.

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