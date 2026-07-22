Io bloccata nel sottopasso con il lunotto sfondato dall?acqua Porto Recanati choc il racconto della donna di Tolentino liberata dai passanti

Notizia in breve

Una donna di Tolentino è rimasta bloccata nel sottopasso di Porto Recanati dopo che il lunotto dell’auto è stato sfondato dall’acqua. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15, quando il cielo si è rapidamente oscurato e si sono verificati forti acquazzoni. La donna è stata liberata dai passanti, che hanno aiutato a uscire dall’auto durante i dieci minuti di panico.