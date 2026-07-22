Io bloccata nel sottopasso con il lunotto sfondato dall?acqua Porto Recanati choc il racconto della donna di Tolentino liberata dai passanti
Una donna di Tolentino è rimasta bloccata nel sottopasso di Porto Recanati dopo che il lunotto dell’auto è stato sfondato dall’acqua. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15, quando il cielo si è rapidamente oscurato e si sono verificati forti acquazzoni. La donna è stata liberata dai passanti, che hanno aiutato a uscire dall’auto durante i dieci minuti di panico.
PORTO RECANATI Dal sole pieno al cielo nero nel giro di pochissimo tempo, poi dieci lunghissimi minuti di panico. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Porto Recanati, intorno alle 15.30, quando una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla città sorprendendo residenti e turisti. A colpire è stata soprattutto una grandinata fuori dal comune, con chicchi di dimensioni eccezionali che hanno provocato danni diffusi e momenti di forte paura. Proprio nel pieno della bufera si sono vissuti momenti di particolare tensione nel sottopasso Nord, diventato in pochi istanti impraticabile. Una donna di Tolentino, arrivata in città per accompagnare la madre ad una visita medica, è stata sorpresa dalla bomba d’acqua mentre si trovava alla guida. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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