Le coppie devono decidere tra inviti digitali e cartacei per il matrimonio. Gli inviti digitali sono più economici e pratici, ma meno formali. Quelli cartacei richiedono più tempo e costi, ma hanno un valore tradizionale e tangibile. La scelta dipende da preferenze e budget, senza obblighi specifici. La decisione riguarda esclusivamente il formato, senza influenze legali o obblighi particolari.

Tra i dilemmi più atroci con cui gli sposi devono confrontarsi c’è la scelta delle partecipazioni di nozze. Se fino a qualche anno fa i dubbi principali riguardavano font e colori degli inviti, oggi le coppie devono prima di tutto decidere se affidarsi al formato digitale o a quello tradizionale. Scegliere un invito cartaceo piuttosto che uno digitale non vuol dire semplicemente puntare su un formato differente, ma anche immaginare un preciso effetto sugli ospiti che lo riceveranno. Da un lato, quindi, c’è il fascino della tradizione, e dall’altro la praticità e l’innovazione del design contemporaneo. Ma quali sono i pro e i contro delle due opzioni? Inviti cartacei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Inviti digitali o cartacei: pro e contro

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