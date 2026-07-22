Il vicepremier ha dichiarato che non è necessario modificare la legge sulle intercettazioni, affermando che la normativa attuale è adeguata. Ha anche precisato che non comprende le ragioni di chi propone un cambiamento e ha sottolineato di ritenere che la legge non richieda ulteriori modifiche. La posizione è stata espressa in risposta a proposte di revisione della normativa in discussione nel Parlamento.

Roma, 22 lug. (askanews) -"Non capiamo perché si debba cambiare la legge sulle intercettazioni che abbiamo cambiato noi". Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con i cronisti fuori da Montecitorio, a proposito della richiesta della presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo (FdI), di allargare la possibilità di intercettazioni su una serie di reati. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A.,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Intercettazioni, Tajani: no a modifica della legge, va bene così

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