Inps le pensioni delle donne sono inferiori del 30% rispetto a quelle degli uomini Il distacco aumenta

Le pensioni delle donne sono inferiori del 30% rispetto a quelle degli uomini e la differenza si amplia. Mentre gli assegni maschili aumentano, quelli femminili restano sostanzialmente invariati. La forbice tra i due generi si allarga, con un incremento dei primi e una stabilità dei secondi. I dati indicano che il divario di trattamento previdenziale tra uomini e donne non si riduce e continua a essere evidente.

Le pensioni delle donne continuano a essere significativamente più basse di quelle degli uomini. E il divario, anziché ridursi, si amplia: mentre l’importo medio degli assegni maschili cresce, quello delle donne resta sostanzialmente fermo. È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento. Nel primo semestre del 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1048 euro al mese, contro i 1506 euro degli uomini. La differenza è del 30,41%, in aumento rispetto al 2025, quando il divario si fermava a circa il 26%. Un anno fa infatti l’assegno medio era pari 1.047 euro per le donne e a 1419 euro per gli uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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DONNE, LAVORO E PENSIONI: UNA FERITA SOCIALE CHE IL PAESE NON PUO IGNORARE

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