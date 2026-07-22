Un uomo di 48 anni è stato sottoposto a un allontanamento dalla casa di famiglia e a un braccialetto elettronico. La misura è stata decisa dopo che avrebbe minacciato e aggredito la ex compagna, nel corso di un episodio che ha portato all’applicazione di un codice rosso. La squadra mobile di Perugia ha condotto l’indagine, conclusa con l’adozione delle misure restrittive.

Perugia, 22 luglio 2026 – Allontanamento dalla casa di famiglia e braccialetto elettronico per controllare che non si avvicini alla ex compagna. Si è conclusa con l’applicazione della misura restrittiva, l’indagine condotta dalla squadra mobile di Perugia nei confronti di un uomo di 48 anni, accusato di maltrattamenti. Un comportamento violento che l’uomo avrebbe mantenuto per molto tempo prima che la donna sporgesse denuncia, dando avvio così agli accertamenti che hanno portato, poi, la Procura di Perugia a chiedere e ottenere il provvedimento firmato dal giudice. In base a quanto denunciato dalla presunta vittima, il 48enne, nel corso del tempo, avrebbe minacciato e aggredito la compagna, assumendo in molte occasioni dei comportamenti così violenti da creare un clima familiare di altissima tensione e di paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inferno dentro casa: minaccia e aggredisce la ex compagna, ennesimo codice rosso

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