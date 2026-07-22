Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di sette metri in un capannone di un'azienda nel Salento. L'incidente si è verificato durante l'orario di lavoro in uno stabilimento di sicurezza stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti. La vittima lavorava presso una società con sede a Galatone.

È precipitato da un altezza di sette metri mentre era al lavoro in uno dei capannoni dell’azienda. È morto così Antonio Giustizieri, 58 anni, operaio della Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale che ha sede a Galatone, nel Salento. L’ incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì nella zona industriale del paese leccese, lungo la strada per Seclì. Giustizieri era impegnato in un intervento all’interno del capannone aziendale quando, per ragioni in corso d’accertamento, è caduto nel vuoto piombando al suolo. Inutili i soccorsi prestati dai medici del 118 intervenuti all’interno della Sud Signal. Sul... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incidente sul lavoro a Galatone (Lecce): operaio precipita da 7 muore e muore

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Antenna Sud - Galatone, incidente sul lavoro mano amputata ad un 54enne - (12-05-2026)

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