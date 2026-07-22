Il turibolo gigante che oscilla da 800 anni sopra le teste dei pellegrini di Santiago

Da nonewsmagazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turibolo di circa 80 chilogrammi in argento oscilla sopra i pellegrini nella cattedrale romanica, raggiungendo una velocità di quasi 70 kmh. L'oggetto si muove lungo un arco di oltre 60 metri e è presente nella cattedrale da circa 800 anni. La sua forma e dimensione lo rendono un elemento distintivo durante le cerimonie religiose, dove viene utilizzato per bruciare incenso.

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Ottanta chilogrammi di argento che fendono l’aria a quasi settanta chilometri orari, tracciando un arco vertiginoso di oltre sessanta metri all’interno di una cattedrale romanica. Non è una scena tratta da un film d’avventura, né un esperimento fisico. È il Botafumeiro, il più grande turibolo del mondo, e da oltre otto secoli scandisce il tempo sacro della Cattedrale di Santiago de Compostela, in Galizia. Un oggetto al confine tra liturgia e spettacolo, tra fede e fisica newtoniana, capace ancora oggi di strappare lacrime e applausi spontanei ai testimoni del suo volo. Un pendolo monumentale al servizio di Dio e dei sensi. Il Botafumeiro — che in galiziano significa letteralmente “sputa fumo” — è un turibolo in ottone argentato alto quasi un metro e mezzo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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