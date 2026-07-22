Il sogno di una vita l’annuncio di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, noti per la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, si sono sposati. La coppia ha celebrato il loro matrimonio dopo aver iniziato la relazione nella casa del reality show. La notizia è stata condivisa sui social network, dove hanno pubblicato le prime foto della cerimonia. La coppia ha anche annunciato di aspettare un bambino.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa dell’ultima edizione del Grande Fratello. La loro storia è proseguita anche nella vita reale e insieme hanno appena tagliato un traguardo importantissimo. Ecco quale. A oggi sono une delle coppie nate all’interno della Casa del Grande Fratello più amate in assoluto. Stiamo parlando di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Lei ex Miss Italia, lui napoletano doc con una spiccata attitudine imprenditoriale, fatto sta che la loro relazione è proseguita anche una volta usciti dalla casa. Tanti i momenti che la coppia ha voluto condividere sui social negli ultimi mesi, tra viaggi e cene romantiche, a testimonianza di come il loro amore, nato sì all’interno di un reality, sia vero e oggi più forte che mai. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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