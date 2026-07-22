Il sindacato | Anche noi del Silp eravamo al presidio Nessuna ideologia vogliamo chiarezza

Notizia in breve

Il sindacato Silp ha partecipato a un presidio, secondo quanto dichiarato dal suo segretario di Bologna. Caldarulo ha affermato che la presenza non era motivata da ideologie, ma dalla volontà di garantire chiarezza. Ha precisato che la decisione di partecipare è stata presa per tutelare sia i cittadini che le forze dell’ordine. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi specifici dell’evento o sulle modalità dell’intervento.