il seduttore

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti persecutori e violenze nei confronti di una donna. Secondo le indagini, le condotte sono durate diversi mesi e hanno coinvolto minacce e comportamenti intimidatori. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, sequestrando anche alcuni dispositivi elettronici. La vittima ha presentato denuncia, e le autorità stanno valutando ulteriori elementi a carico dell’uomo.