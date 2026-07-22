Il seduttore
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver commesso atti persecutori e violenze nei confronti di una donna. Secondo le indagini, le condotte sono durate diversi mesi e hanno coinvolto minacce e comportamenti intimidatori. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, sequestrando anche alcuni dispositivi elettronici. La vittima ha presentato denuncia, e le autorità stanno valutando ulteriori elementi a carico dell’uomo.
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Otello il seduttore
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