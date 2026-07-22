Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN al 22 luglio 2026 si aggira a 0,1702 euro per kilowattora. Nella giornata precedente, il prezzo più basso è stato di 0,1281 euro alle 15, mentre il massimo di 0,2078 euro si è registrato alle 21.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 22 Luglio 2026 si attesta a 0,1702 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (21 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1281 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,2078 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13:00 e le 16:00, mentre le più costose si sono concentrate tra le 20:00 e le 22:00. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di una gestione intelligente dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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