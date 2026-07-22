Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN al 22 luglio 2026 si aggira a 0,1702 euro per kilowattora. Nella giornata precedente, il prezzo più basso è stato di 0,1281 euro alle 15, mentre il massimo di 0,2078 euro si è registrato alle 21.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 22 Luglio 2026 si attesta a 0,1702 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (21 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1281 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,2078 €kWh (ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13:00 e le 16:00, mentre le più costose si sono concentrate tra le 20:00 e le 22:00. Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di una gestione intelligente dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo del pun oggi andamento e variazioni orarie
© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La trappola dellescalation | Roberto Buffagni

Video La trappola dellescalation | Roberto Buffagni

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 21 luglio 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 20 luglio: torna a salire il prezzo di luce e gas; PUN e PSV 19 luglio: netto calo della luce, gas non disponibile; A giugno in Italia risale il PUN (130 euro al MWh); nel Sud e nelle Isole aumentano le ore con prezzi a zero.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, espresso in euro per kWh. È determinato sulla base delle contrattazioni che ... quifinanza.it

il prezzo del pun oggiElettricità, PUN a 161,23 euro/MWh: perché i prezzi tornano a salireIn forte rialzo il prezzo unico nazionale dell’elettricità: PUN a 161,23 euro/MWh nella settimana 13-19 luglio. Volumi a 5,8 mln MWh, liquidità all’84,1%. soldionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web