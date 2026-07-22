Il leader cinese ha intensificato le misure di controllo all’interno del Partito Comunista, eliminando figure e gruppi considerati ostili o potenzialmente sovversivi. Sono stati rafforzati i controlli sui membri e le attività di sorveglianza sono aumentate. Le nuove politiche mirano a consolidare il suo potere personale e ridurre la possibilità di opposizione interna. La strategia ricorda le pratiche di leader storici come Stalin e Mao.

In Cina Xi Jinping ha rafforzato la stretta sul potere politico con il chiaro intento di eliminare ogni possibile centro di dissenso all'interno del Partito Comunista Cinese. Dopo aver abolito i limiti di mandato e consolidato la propria leadership, il leader del Dragone ha intensificato le epurazioni ai vertici dello Stato, colpendo ministri, generali, dirigenti delle imprese pubbliche e persino figure considerate a lui vicine. Il suo obiettivo finale? Intensificare il controllo personale sul Paese e prepararsi a governare ancora a lungo. Il pugno duro di Xi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Xi starebbe adottando una strategia che richiama quella utilizzata da Joseph Stalin nell'Unione Sovietica e da Mao Zedong nella Cina del secolo scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il piano segreto di Xi per restare al potere: la strategia ispirata a Stalin e Mao

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