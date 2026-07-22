Il Papa | Dio si testimonia condividendo beni materiali ed esperienze spirituali

Il Papa ha affermato che Dio si testimonia attraverso la condivisione di beni materiali e di esperienze spirituali. Ha sottolineato che condividere tutto, dai beni terreni ai valori e agli ideali spirituali, si traduce in azioni di carità concreta. La dichiarazione evidenzia l'importanza della condivisione come modo per testimoniare la fede.

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano Condividere “ogni cosa”: dai beni materiali ai valori e agli ideali spirituali, che a loro volta si dirimono in azioni di concreta carità. Un'apertura che testimonia autentica e lieta unità, restituendo alla vita comunitaria la sua natura di “luogo di santificazione”. È questo l’incoraggiamento che Papa Leone XIV offre alla Conference of Major Superiors of Men degli Stati Uniti in una lettera per il 70.mo anniversario di fondazione pubblicata oggi, 22 luglio. Rafforzare la testimonianza dei consacrati Il testo, inviato al padre pallottino Frank Donio, direttore esecutivo dell’organizzazione che... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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