Il Napoli stecca l’esordio con l’Arezzo

L’Arezzo ha vinto 3-1 contro il Napoli nel primo match di preparazione estiva. La partita segna il debutto in panchina per Allegri con il Napoli, che ha subito una sconfitta. Nonostante la sconfitta, non vengono segnalati motivi di preoccupazione, considerando il contesto delle partite di pre-season.

I toscani si impongono 3-1. Inizia con una sconfitta la prima di Allegri sulla panchina del Napoli ma niente allarmismi, tutto rientra in quello che è calcio estivo. Allegri, parte con il 433, modulo che ha fatto, negli anni, la fortuna del Napoli. Meret tra i pali, Di Lorenzo e Gutierrez i terzini, Rrahmani e Marin a completare la difesa. A centrocampo Prisco play basso, Anguissa e Lindstrom mezze ali con Giovane ed Alisson esterni d’attacco a supporto della punta Hojlund. Il Napoli parte voglioso ma al minuto 11, Cerri sfrutta un cross di Cortesi e batte Meret. Il Napoli non si scompone e cerca attraverso un lungo giropalla di trovare la rete del pareggio che sfiora sugli sviluppi di un calcio piazzato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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NAPOLI KO ALL'ESORDIO! Il 4-3-3 di Allegri stecca, addio Lukaku & la verita sul Mercato!

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