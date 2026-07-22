Il Napoli ha celebrato i suoi 100 anni con una serie di eventi ufficiali. La ricorrenza è stata organizzata con il coinvolgimento di Regione Campania e Comune. Sono stati realizzati vari appuntamenti per commemorare il centenario, senza dettagli specifici sugli eventi stessi. La celebrazione ha coinvolto la comunità e i sostenitori del club, senza ulteriori informazioni sui programmi o le modalità di festeggiamento.

AGI - I cento anni del club di calcio più tifato nel mondo non potevano passare sotto silenzio. E SSC Napoli, con Regione Campania e Comune di Napoli, per il prossimo primo agosto - data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra - ha messo in piedi 'Napoli 100', l'evento centrale delle celebrazioni del compleanno tondo. Una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Agi.it - Il Napoli spegne cento candeline: tutti gli eventi del compleanno azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il compleanno più intenso di Natalia Paragoni: spegne le candeline tra coraggio e amoreIl compleanno di Natalia Paragoni è stato segnato da un messaggio d’amore e speranza inviato da Andrea Zelletta.

Cent’anni e non sentirli: alla Fossombroni Iolanda spegne cento candeline (e mette in fila quattro generazioni)La signora Iolanda Masini ha compiuto 100 anni e ha celebrato questa ricorrenza circondata da quattro generazioni di familiari.

Argomenti più discussi: Pompei in festa: la signora Elena Milite spegne 100 candeline; Teddy Reno spegne 100 candeline: una vita tra la musica e il grande amore con Rita Pavone; Sicilia in fiamme, oltre cento interventi per spegnere gli incendi: ecco dove; Elena Milite spegne 100 candeline: gli auguri della città di Pompei.