Il mondo MAGA dietro il marketing della nuova destra Cuperlo |   Un pericoloso salto di qualità

Il mondo “MAGA” si riflette nel marketing della nuova destra, con immagini che raffigurano leader come supereroi e scene di violenza simbolica contro manifestanti. Sono stati diffusi video in cui il protagonista si mostra mentre lancia escrementi e si presenta in ambientazioni simili a zone di conflitto. Questi contenuti sono stati condivisi sui social, alimentando una narrativa di forza e aggressività. Le immagini suscitano reazioni di condanna e preoccupazione tra gli osservatori.

Vi ricordate i video di Trump che si rappresenta come un supereroe, che bombarda di escrementi i manifestanti, o a in una Gaza ristrutturata con l amico Netanyahu. Il tutto condito con gli attacchi al papa e all’Europa, supportati dagli slanci di Elon Musk in favore della destra estrema antieuropeista. Tutto questo fa parte di un piano marketing ben studiato attraverso gli algoritmi dell’internazionale nera che, piaccia o no, riesce a conquistare la centralità del dibattito politico e soprattutto colpire e condizionare masse di cittadini patendo da milioni di visualizzazioni sul web. Questo mentre scoppiano guerre, incendi, con i segni pesanti di crisi sul piano economico e sociale ignorati per far spazio al confronto esasperato sui media per episodi di cronaca e filmati che s’impongono sulla rete tra infinite polemiche. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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Multi SubShe Married a Stranger to Protect Her Home—He Protected Her Forever

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