Il filorusso con i conti correnti bloccati

Il direttore di Visione Tv e fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare ha dichiarato che i suoi conti correnti sono stati bloccati. La motivazione ufficiale è un’accusa di essere filorusso. L’intervista è stata pubblicata su un quotidiano nazionale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui procedimenti o sulle accuse specifiche. La notizia riguarda il sequestro di fondi in relazione a sospetti legami con la Russia.

Francesco Toscano è il direttore di Visione Tv oltre che fondatore insieme a Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare. E oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano racconta che i suoi conti correnti sono bloccati perché lo accusano di essere filorusso. «La guerra in Ucraina è chiaramente il risultato dell’allargamento a est della Nato e del golpe di Piazza Maidan. Chi nega l’esistenza di un rapporto di causa-effetto fra questi avvenimenti e il conflitto in corso o è ignorante o in malafede. O entrambe le cose», esordisce. Francesco Toscano. Toscano racconta che dopo «avere pubblicato un libro a più firme, contenente anche un saggio del presidente Putin del 2021 sulle cause profonde del conflitto poi deflagrato in termini drammatici, ci hanno chiuso i conti correnti della società Visione Tv ». 🔗 Leggi su Open.online

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