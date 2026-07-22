Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stimato che la guerra in Medio Oriente abbia comportato un costo di 37,5 miliardi di dollari. Durante un’udienza al Senato, il segretario alla Difesa ha richiesto fondi di emergenza, confermando la cifra. La stima si riferisce alle spese sostenute finora, senza indicare eventuali costi futuri. La richiesta di fondi mira a coprire spese aggiuntive legate al conflitto.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha detto che la guerra in Medio Oriente è costata 37,5 miliardi di dollari (circa a 33 miliardi di euro), durante un’udienza al Senato in cui ha chiesto lo stanziamento di fondi d’emergenza. Non è stato specificato come sia stata calcolata questa cifra. Hegseth aveva stimato il costo della guerra in 25 miliardi di dollari (22 miliardi di euro) ad aprile, poco prima che iniziasse il cessate il fuoco che nelle ultime settimane è stato di fatto vanificato dagli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. I fondi di emergenza richiesti dall’amministrazione del presidente Donald Trump includono circa 70 miliardi di dollari (61 miliardi di euro) per il dipartimento della Difesa, fra le altre cose per modernizzare le dotazioni e migliorare le linee di produzione delle armi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il dipartimento della Difesa statunitense ha detto che la guerra in Medio Oriente è costata 37,5 miliardi di dollari

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Elizabeth Warren Presses TRANSCOM Chief Over Americans Stranded In Middle East | APT

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