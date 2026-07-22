Il Como ha annunciato il rinnovo del contratto di Lucas Da Cunha fino al 2031. Il giocatore, considerato uno dei protagonisti della recente crescita del club, continuerà a vestire la maglia del team. Dopo la firma, il centrocampista ha espresso soddisfazione per il nuovo accordo. La società ha deciso di blindare uno dei punti di forza della rosa, consolidando così il proprio progetto per le stagioni a venire.

Lucas Da Cunha è stato blindato dal Como. Ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2031, tutti i dettagli. Il Como blinda uno dei grandi protagonisti della sua recente e straordinaria scalata calcistica. La società lariana ha infatti comunicato ufficialmente che il capitano Lucas Da Cunha ha siglato un nuovo contratto fino al 2031. Un accordo a lungo termine che certifica il legame indissolubile tra il duttile centrocampista e la piazza lombarda, sancendo la volontà di proseguire un cammino ricco di successi e soddisfazioni. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I numeri di un leader: dalla Serie B alla storica Champions League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Il Como blinda Da Cunha: ufficiale il rinnovo fino al 2031. Numeri da leader e come ha reagito Fabregas dopo la sua firma

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Como, ufficiale il rinnovo di Lucas Da Cunha fino al 2031Il Como ha confermato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto di Lucas Da Cunha, che durerà fino al 2031.

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